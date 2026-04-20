Coachella 2026: Los Momentos Más Icónicos de Karol G, Justin Bieber, The Strokes y Más

Si algo es seguro es que nadie quedó indiferente ante los grandes shows que sirvió Coachella 2026, pues no solo reunió a algunas de las figuras más importantes de la industria musical, también se convirtió en un espacio donde los momentos icónicos surgieron de manera sorpresiva para quedar grabados por siempre en la memoria de la humanidad.

Desde reuniones inesperadas entre estrellas latinas hasta discursos políticos y homenajes cinematográficos, el festival demostró que su relevancia va mucho más allá de la música.

Karol G invita a Peso Pluma, J Balvin y Becky G

Uno de los momentos más celebrados del festival fue el protagonizado por Karol G, quien convirtió su presentación en una celebración del reguetón y la música latina.

La cantante reunió en el escenario a Peso Pluma, J Balvin y Becky G, generando algunos de los momentos más comentados del festival.

La presencia de estos artistas en el escenario, reafirmó el dominio global de los latinos en uno de los escenarios más importantes del mundo.

El discurso político de The Strokes y Julian Casablancas

Pero no todo fue celebración. The Strokes también utilizaron su presentación para lanzar un mensaje político contundente.

Durante su show, el vocalista Julian Casablancas criticó abiertamente conflictos internacionales, incluyendo los bombardeos en Gaza e Irán, así como el papel de agencias como la CIA, mientras en las grandes pantallas en el desierto de Indio, California, aparecían imágenes de mandatarios latinoamericanos derrocados por el Gobierno de Estados Unidos.

El show de The Strokes fue ampliamente celebrado por fans de todo el mundo y recordó que los escenarios no solo son escaparate musical, sino también plataformas donde los artistas pueden amplificar causas y posicionamientos políticos frente a miles de personas.

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The Strokes performing Oblivius at Co4chell4 (2026) pic.twitter.com/ADVTprlG8a — fabrizio moretti (@fabmoretticlub) April 19, 2026

Billie Eilish sube al escenario con Justin Bieber, pero como fan, no como invitada

Otro de los momentos más comentados del segundo fin de semana fue protagonizado por Justin Bieber y Billie Eilish.

Lejos de una colaboración tradicional, Bieber invitó a Eilish a subir al escenario, pero no como artista invitada, sino como fan. El gesto recreó simbólicamente el sueño adolescente de la cantante, quien en múltiples ocasiones ha expresado su admiración por el canadiense.

La escena, llena de emoción y nostalgia, rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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Sabrina Carpenter y Madonna hacen historia

El pop también tuvo uno de sus momentos más poderosos cuando Sabrina Carpenter compartió escenario con Madonna.

La colaboración generó un choque generacional que emocionó tanto a fans nuevos como a quienes han seguido la trayectoria de la “Reina del Pop” durante décadas.

El performance fue celebrado como un puente entre épocas del pop, consolidándose como uno de los actos más memorables del festival.

Sabrina Carpenter convierte el escenario en set al invitar a las protagonistas de Thelma & Louise

Carpenter también protagonizó uno de los momentos más inesperados al transformar su presentación en un homenaje cinematográfico.

Durante su set, invitó a las protagonistas de Thelma & Louise, Geena Davis y Susan Sarandon, llevando el concepto de espectáculo a otro nivel.

La aparición sorprendió al público y elevó la narrativa del show, mezclando música, cine y nostalgia en un solo momento.

Si algo dejó claro Coachella 2026, es que los momentos más icónicos de cualquier festival tienen el potencial de convertirse en historia, de un momento a otro.

the fact that susan sarandon and geena davis play THELMA AND LOUISE?!?! LIKE DO YOU GUYS GET HOW ICONIC THIS IS!!!!! #sabchella pic.twitter.com/tsty2XhDFn — bibs ☾🐾 (@filmenchante) April 18, 2026

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