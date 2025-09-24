Concierto de Ghost Hoy en el Palacio de los Deportes: ¿Habrá Show Luego de Cancelación?

¿Tienes boletos para el concierto de Ghost de hoy, 24 de septiembre de 2025, en el Palacio de los Deportes? Aquí te decimos si va haber show este martes, luego de que la banda canceló el espectáculo del lunes, en Ciudad de México (CDMX).

En contexto: La banda sueca Ghost está de visita en México con motivo de su gira Skeletour World Tour 2025

La banda sueca está de visita en México con motivo de su gira Skeletour World Tour 2025 Ghost tenía programados tres conciertos en el Palacio de los Deportes, sin embargo, la banda tuvo que cancelar el primer show, del 23 de septiembre de 2025, porque Tobias Forge se intoxicó

tenía programados tres conciertos en el Palacio de los Deportes, sin embargo, la banda tuvo que cancelar el primer show, del 23 de septiembre de 2025, porque se intoxicó Ante este caso, Ghost informó que a los fans afectados, que compraron boletos en línea, se les realizará el reembolso de forma automática y para quienes adquirieron las entradas en algún centro Ticketmaster, tienen que solicitar el regreso de su dinero a partir del 26 de septiembre de 2025, de acuerdo con las políticas de compra

¿Va haber concierto de Ghost hoy en Palacio de los Deportes?

Si tienes boletos para el concierto de Ghost de hoy, 24 de septiembre de 2025, no te preocupes, puedes asistir al Palacio de los Deportes, en CDMX, para disfrutar del espectáculo de tu banda favorita, pues el mismo grupo confirmó, en sus redes sociales, que sí se presentarán el miércoles y el jueves.

Los conciertos programados para el 24 y 25 de septiembre se celebrarán según lo previsto.

Recuerda que el concierto está programado para las 21:00 horas, por lo que te recomendamos llegar a tiempo al Palacio de los Deportes, para que ocupes tu lugar sin contratiempos y puedas disfrutar de la música en vivo de Ghost.

