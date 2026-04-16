Ca7riel y Paco Amoroso Promocionan su Gira en México con Video en Xochimilco

Ca7riel y Paco Amoroso han vuelto a demostrar que su conexión con México va más allá de los escenarios. El dúo argentino publicó un video en Xochimilco, con las trajineras como el set principal para promocionar su esperada llegada al país.

Con el estilo disruptivo que los caracteriza, los artistas compartieron contenido desde las trajineras para preparar el terreno de lo que promete ser una de las giras más impactantes del año: el FREE SPIRITS WORLD TOUR.

Un fenómeno que redefine el escenario

Tras su vertiginoso ascenso, Ca7riel y Paco Amoroso llegan a México en su mejor momento creativo. Su propuesta, que fusiona géneros con una energía eléctrica y una puesta en escena de vanguardia, busca redefinir la experiencia del show en vivo para sus fanáticos mexicanos.

Boletos y Fechas

Los accesos para el show de los argentinos ya se encuentran disponibles. Para asegurar un lugar en esta experiencia, los fans pueden adquirir sus entradas a través de:

Ticketmaster México y Eticket

Fechas del Tour 2026 (México):

31 de julio: Monterrey - Auditorio Banamex.

2 de agosto: Guadalajara - Auditorio Telmex.

4 de agosto: Querétaro - Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

6 de agosto: CDMX - Palacio de los Deportes.

9 de agosto: Puebla - Auditorio GNP Seguros.