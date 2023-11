Marcela Mistral fue muy criticada en redes sociales por el vestido que llevó a la boda de su cuñado. La esposa de Poncho de Nigris llegó con un vestido color plata, muy semejante al blanco que lleva la novia en una ceremonia.

El pasado fin de semana se casó Aldo de Nigris con Krizia Meyer. A través de Instagram, Poncho de Nigris compartió fotografías de su familia en la boda del exfutbolista regiomontano.

Sin embargo, las imágenes no fueron del agrado de todos sus seguidores, pues inmediatamente más de uno señaló que Marcela Mistral acudió al enlace con un vestido plateado. La prenda, de color metálico, llevaba mangas transparentes adornadas con lentejuelas.

Una gran mayoría de usuarios criticó el color del vestido y no pocos lo calificaron como una grosería hacia la novia. Muchos más se burlaron del resultado y acusaron a Mistral de parecer “Elsa de Frozen”. Al respecto, una usuaria escribió:

Tache grande. No debió haber ido de ese color. Sí le han de haber dicho pero hizo caso omiso. No creo que sea la primer boda que va y que no sepa que nunca debes ir de color blanco o perla. Quiso hacer polémica para que hablaran de ella, qué mal.