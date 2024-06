Critican en Redes a Mujer que Quiere Dejar a su Marido Mesero que le Pagó Estudios

Una usuaria de TikTok subió a esta red un video en el que pide a los internautas consejo para dejar a su marido, quien se emplea como mesero, después de que este trabajó y junto de su sueldo y sus propinas para pagarles los estudios de arquitectura.

La mujer posteó en la red social un video donde explica la situación, dice que su marido le pagó los estudios y ahora tiene su diploma, pero ya no quiere seguir con él porque “se quedó de mesero y no quiso progresar”.

Asegura que ahora que es arquitecta está en otro nivel.

Aunque lo amo y agradezco mucho lo que hizo por mí cuando juntaba sus propinas y su sueldo para ayudarme, pienso que alguien tan conformista me puede estancar en mis proyectos.

Y continúa explicando:

No podría seguir avanzando por andar con alguien que se conforma con ser mesero, ahora no sé cómo terminarle porque de seguro me va a reprochar lo de mi estudio.