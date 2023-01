Comparan a Shakira con Paquita la del Barrio

Shakira lanzó al mercado su nueva canción llamada Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, que incluye la colaboración del cotizado productor argentino Bizarrap.

Dado que la cantante recientemente ha logrado diversos acuerdos sobre su divorcio y la custodia de sus hijos con el exjugador de fútbol Gerard Piqué, sus seguidores no tardaron en ligar la letra de su nueva canción a este contexto.

Por el mismo motivo, no faltaron las críticas, reflexiones y hasta memes para estrofas como "perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "entendí que no es culpa mía quе te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique".

Por versos como "me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" hubo quienes incluso relacionaron a la colombiana con Paquita la del Barrio, la cantante mexicana que se hizo sumamente popular tras sus canciones de despecho y desamor.

Entre otras publicaciones, los usuarios realizaron críticas al amor romántico y a las relaciones afectivas, al capital emocional y por supuesto, al exesposo de Shakira.

Otros relacionaron a Shakira con artistas que también se han popularizado por crear discos o canciones tras sus rompimientos, mientras que hubo quienes hicieron lo propio con las cantantes mexicanas.

