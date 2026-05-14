¿Dónde Quedó el Cuadro de Silvia Pinal que Pintó Diego Rivera? Alejandra Guzmán Responde

El icónico retrato que Silvia Pinal recibió de manos de Diego Rivera volvió a generar conversación luego de que Alejandra Guzmán confirmara públicamente que heredó la obra y revelara dónde se encuentra actualmente.

La cantante presentó recientemente su sencillo "Los que nos quedamos", cuya portada incluye precisamente la famosa pintura de su madre, una de las piezas más emblemáticas relacionadas con la diva del cine mexicano.

Durante un encuentro con medios, Guzmán confesó que siempre quiso quedarse con el cuadro, pues además de su valor histórico, tiene un enorme significado emocional para ella.

“Le decía: ‘No me des nada más que el cuadro’”, recordó la intérprete al hablar sobre la herencia de su madre.

¿Dónde está el cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera?

Alejandra Guzmán explicó que la obra actualmente se encuentra en Nueva York, donde está siendo sometida a un proceso de restauración especializado. Según contó, el trabajo se realiza con apoyo del coleccionista Eugenio López, amigo cercano de la familia.

La cantante aseguró que busca mantener todo “en orden” mientras concluyen los procesos relacionados con la herencia de Silvia Pinal. La revelación puso fin a especulaciones sobre el paradero de la pintura, una de las obras más comentadas tras la muerte de la actriz.

No es la primera vez que el cuadro genera polémica. En 2024, Guzmán ya había desmentido versiones que aseguraban que ella únicamente poseía una réplica de la obra original.

La historia detrás del retrato de Silvia Pinal

El retrato fue realizado por Diego Rivera durante la década de 1950, cuando Silvia Pinal ya comenzaba a consolidarse como una de las grandes estrellas del cine mexicano.

Con el paso de los años, la pintura se convirtió en una pieza simbólica tanto para la historia del arte como para la dinastía Pinal. De acuerdo con diversos relatos sobre el encuentro entre ambos artistas, Rivera quedó impresionado por la presencia de la actriz y decidió inmortalizarla en un retrato que hoy es considerado una obra histórica del espectáculo mexicano.