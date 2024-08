¿Cuál es el Grado de Estudios de ‘Gomita'? Esta Fue su Confesión

Araceli Ordaz, conocida como 'Gomita', ha vuelto a ser el centro de atención esta vez por una confesión sobre su nivel de estudios que ha sorprendido a muchos. Aquí te decimos cuál es el verdadero grado de estudios de la influencer y exconductora de televisión, quien es una de las participantes más polémicas en La Casa de los Famosos México 2024.

La duda sobe el grado de estudios de 'Gomita' nació después de un comentario que ella misma hizo recientemente en La Casa de los Famosos México, donde insinuó que no se enfrentaría con Gala Montes, pues la actriz no es una persona con estudios.

Este comentario, que parecía intentar desprestigiar a Gala Montes, fue mal recibido por el público y reavivó las críticas hacia 'Gomita' por haber mentido sobre su educación.

'Gomita' admitió en una entrevista que, a pesar de haber afirmado durante años que era licenciada, en realidad solo terminó la secundaria.

En 2023, durante una conversación con Silvia Olmedo, 'Gomita' confesó que, debido a la presión y al temor de ser juzgada en su carrera, se vio obligada a mentir sobre su educación y entre lagrimas reveló:

Hasta la secundaria, y tuve que decir en medios y redes que había terminado la universidad y obtenido mi maestría en Ciencias de la Comunicación. No me dejaban expresar que solo terminé la secundaria porque eso me ponía en una mala posición