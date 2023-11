¿Cuál es la Enfermedad que Tiene Mr. Beast?

MrBeast, se ha convertido en el youtuber con más suscriptores a nivel mundial, recientemente volvió a ser noticia por construir 100 pozos de agua para comunidades de bajos recursos en África, y esta ocasión revelo que padece una rara enfermedad, que además es incurable.

Jimmy Donaldson es un influencer de 25 años que comenzó su trayectoria en 2011 y en 2017 se presentó su primer video viral titulado “Contando hasta 100.000”.

Su contenido es traducido en 11 idiomas y actualmente, su canal oficial suma más de 151 millones de seguidores en YouTube y 80 millones en TikTok.

MrBeast obsequia dinero en sus videos, además, organiza eventos para la recaudación de fondos destinados a causas ambientales, refugios, comedores sociales, escuelas, entre otros.

¿Qué enfermedad padece MrBeast?

El llamado Héroe sin capa padece la enfermedad de Crohn, y ha expresado su deseo de hacer cosas que mejoren la calidad de vida de las personas, pero un comentario alarmó a sus seguidores.

Tengo mucho dinero que regalar antes de morir, por favor déjame vivir (...) Quiero hacer del mundo un lugar mejor antes de morir

La enfermedad de Crohn es un padecimiento inflamatorio crónico que afecta al tracto digestivo, que afecta principalmente a la zona más baja del intestino delgado o al intestino grueso, incluyendo el colon y el recto.

La causa de esta enfermedad es desconocida y desafortunadamente no existe una cura para la afección, pero no es una enfermedad mortal, por lo que la vida del creador de contenido no corre riesgo.

Muchos de sus seguidores han aplaudido sus buenas acciones y otros han expresado su tristeza, ya que su estado de salud podría estar empeorando y por ese motivo esté haciendo esa controversial declaración.

