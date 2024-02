Cuando se piensa en el 21 de marzo, todos lo asocian al inicio de la primavera, pero para aquellos que están más al pendiente de las tendencias, también saben que, desde hace algunos años, ese día se regalan flores amarillas y el 2024 no será la excepción.

Esta tendencia coincide con la llegada de la primavera en el hemisferio norte y las flores son características de esta estación del año, pero la realidad es que todo inició gracias a la telenovela argentina de ‘Floricienta’.

¿Cuándo y porqué se regalan las flores amarillas?

Si eres fan de la serie, sabes perfectamente el motivo y el origen de este día, pero si no, aquí te contamos todos los detalles. La canción ‘Flores amarillas’ provocó que esta tendencia se hiciera viral desde el aniversario 20 de la telenovela.

La canción, que canta Floricienta, menciona el deseo que tiene de que su pareja le de un detalle con unas flores amarillas. "Ella sabía que él sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas, no te apures no detengas el instante del encuentro está dicho que es un hecho no la pierdas”, es la frase más conocida.

El día en el que deben entregarse estas flores en México es el 21 de marzo, no necesariamente porque lo diga la canción, si no porque se asocia a la primavera, donde éstas son un emblema característico.

¿Cuál es el significado de las flores amarillas?

El color amarillo se relaciona con la felicidad, la alegría y en algunos países, con el color del Sol y el inicio de la primavera. En cuanto a las flores, se liga su significado con el optimismo, la energía y la armonía.

Es por ello que regalar flores amarillas, aunque sea una tendencia de Floricienta que nació en redes sociales, tiene un significado bonito para aquellas o aquellos que las reciben cada 21 de marzo.

Tipos de flores amarillas

Los tulipanes y los girasoles son los tipos de flores amarillas más conocidas, pero para aquellos que tengan planes de regalar un ramo el próximo 21 de marzo y quieren verse más originales, estas son otra opciones:

Orquídeas

Mimosa amarillas

Lirio amarillo

Narcisos amarillos

Margarita de flores amarillas

Gazania

Gerbera

Retama

Rosas amarillas

Gladiolos amarillos

Fresias amarillas

Flor canaria

Orquídeas amarillas

Verbena amarilla

Kerria

Petunia amarilla

Crisantemo

AIM