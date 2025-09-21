¿Quién Salió de La Casa de los Famosos Hoy? Este Habitante se Convirtió en el Octavo Eliminado

La octava gala de La Casa de los Famosos estará llena de tensión: hoy uno de los nominados no volverá a la casa en la que todo México tiene los ojos puestos.

Aldo, Guana, Shiky y Dalilah Polanco se disputarán esta noche su lugar dentro de la Casa.

Ya cada vez estamos más cerca de la final de La Casa de los Famosos, por lo que estas galas se vuelven más emocionantes a medida que el día se acerca.

Esta semana hubo polémica por las múltiples contradicciones de Guana quien un día dijo que iba a salvar a alguien del Cuarto Día, y luego se arrepintió.

Pero mientras que son peras o son manzanas, aquí te diremos todo para ver La octava Gala de La Casa de los Famosos gratis este 21 de septiembre.

Minuto a minuto de La Casa de Los Famosos HOY 21 de septiembre

Guana se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos.

Dalilah Polanco y Shiky permanecen dentro de la competencia.

La salvación: Abelito salva a Aldo

Guana, Shiky y Dalilah están ahora en la cuerda floja, alguno de ellos 3 dejará la casa. ¿Quién será?

Abelito se queda con la salvación

Definitivamente fue su semana porque ganó todo. En unos instantes, Abelito salvará a un habitante. ¿Quién sabe quién será? Obvio ya sabemos.

Aldo y Abelito se enfrentan por la salvación

En su primer tiro, Aldo falló, Abelito también. En el segundo tiro Aldo acertó y ganó 20 puntos, mientras que Abelito ganó 35 puntos.

Aldo tiene que hacer mínimo 15 puntos para igualar a Abelito, y logra 40 puntos más por lo que suma 60 puntos.

Abelito necesita 25 puntos para que Aldo no le robe la salvación. Abelito hace 30 puntos.

Los habitantes responden preguntas del público

Guana respondió que ha sentido un vínculo más fuerte con el Cuarto Día que con el Cuarto Noche. Y que cada vez que entraba al cuarto Noche había silencio.

A Shiky le preguntaron qué integrante de la casa lo decepcionó. Shiky dijo que no se decepcionó de nadie, pero que le hubiera gustado tener más unión con Facundo.

Una chica llamada Liliana cuestionó a Arón que qué haría si su mamá estuviera en el papel de Dalilah, y le dijera las cosas que le dice a ella en los posicionamientos.

"Si yo digo algo es porque creo que es real", dijo Aarón, y señaló que todo lo ha hecho con respeto.

Dalilah respondió que ella no sacrificaría a nadie si tuviera que expulsar a alguno de sus compañeros que siguen en la competencia.

Si no tuviera que haber sacrificio, Dalilah señaló que regresaría a Mariana Botas.

Cuando le preguntaron su está actuando de forma real o si está actuando con base en lo que cree que el público quiere ver de él, Abelito señaló que es importante adaptarse.

Que está tratando de ser él mismo, pero que también se adapta a lo que pasa en la casa.

Un integrante del público le preguntó a Mar por qué excluyó a Shiky, a lo que Mar respondió que no fue así, que es un ritual del cuarto noche y por eso Shiky no estuvo.

Alexis Ayala respondió si había algo de lo que se arrepentía de decir dentro de la casa. El actor dijo que no se arrepiente de nada de lo que ha dicho, pero que se hará responsable de todas sus palabras.

También señaló que si tiene que pedir disculpas por algo, lo hará.

Otra chica del público le preguntó a Aldo a qué integrante expulsado traería de vuelta si tuviera la oportunidad.

Aldo retará a Abelito para robarle la salvación

Los amigos Aldo y Abelito se enfrentarán por la salvación en unos instantes.

Guana y Aldo pasan al elevador

Yurem y Yetus sorprenden a Guana y a Aldo en el elevador.

Guana y Yurem se equivocaron en la primera respuesta. Ahora es turno de Aldo.

Aldo y Yetus aciertan a su primera respuesta.

Sin embargo, la jefa señaló que Aldo y Yetus tiene un punto y Guana y Yurem tienen cero puntos.

Aldo y Yetus aciertan a su segunda respuesta.

Arranca el sinceramiento

Dalilah se sincera con Aldo

Dalilah señaló que quiere que se vaya Aldo porque quiere conservar a sus compañeros de equipo, pero le agradeció a Aldo por ser una persona amable y respetuosa.

Aldo le dijo a Dalilah que entiende perfecto su posición y que "va a pasar lo que tenga que pasar".

Shiky se sincera con Aldo

Shiky le reclamó a Aldo que también se cambiara de cuarto como Guana. También le dio las gracias y le mandó saludos a su abuelita.

Aldo dijo que él no quería jugar por cuartos, y que cuando estaba en día procuró no traicionar a nadie y que la asociación con noche se dio de manera natural.

Aldo se sincera con Guana

Las razones por las que se sinceró con Guana es porque cree que es un gran competidor y un buen estratega.

Le dijo que quiere que se vaya por ser desleal al cuarto noche porque un día antes pusieron juntos los puños y que iban a estar unidos, pero Guana no lo hizo.

El primero en sincerarse fue Guana con Aldo

Le dijo que era muy competitivo y muy bueno en lo que hace, le dijo que lo quiere fuera de la casa, pero que lo ve en la final y como ganador.

Dijo que es totalmente puro y leal.

Aldo le respondió con un gracias.

¿Cómo van los posicionamientos?

Abelito también se posicionó frente a Guana

Lo primero que Abelito le dijo a Guana es que le parece un buen jugador, y le dice que prefiere que se quede Aldo.

También señaló que hay que ser fiel a uno mismo y también a las personas.

Guana le dijo a Abelito que le tiene miedo y que entiende que quiera salvar a Aldo.

También le dijo que espera que llegue a la final porque su historia de vida es muy admirable. ¡Qué fuerte!

Aarón se posiciona frente Guana

Todos están de acuerdo en que Guana traicionó al cuarto noche, y Aaron no es la excepción.

Aaron señaló que a la gente no se le puede engañar, y repitió que fue desleal para salvarse a sí mismo.

Mar se posiciona frente a Guana también

Mar le dijo a Guana que no han tenido la oportunidad de conocerse durante el tiempo que han estado en la casa y que lo único que conoce de él es que le dicen Guana porque es de Guanajuato.

La egresada de Operación Triunfo México también le reclamó a Guana que fue desleal, y que se sintió traicionada por él.

Guana coincidió con Mar en que no han logrado conectar y que nunca se sintió a gusto en el cuarto Noche.

Alexis se posiciona frente a Guana

Alexis le dijo a Guana que tiene un gran defecto y que ese es la traición. Que le tiró a Aldo y a Mar. También señaló que se posicionó frente a él por traidor y desleal.

Guana le reclamó a Alexis que tiene un discurso doblemoralista y le recordó que fue doblemoralista con Elaine.

Guana también le reclamó a Alexis Ayala que se vistiera de mujer para "rendir homenaje a las mujeres", y que se tiene que erradicar la misoginia y el machismo de raíz.

Esta noche, la eliminación podría cambiar el rumbo del juego. Yurem y Yetus subirán al elevador esta noche en vivo. Habrá noche de duelo y salvación.

¿Cuándo y dónde ver la gala de eliminación de La Casa de los Famosos este 21 de septiembre?

La octava gala de eliminación de la Casa de los Famosos será transmitida hoy 21 de septiembre de 2025 a las 20:00 horas (8 de la noche) por Las Estrellas.

También puedes ver la Gala y el 24/7 de La Casa de los Famosos a través de Vix, la plataforma oficial de Televisa Univisión.

