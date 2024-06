¡Cuidado, Ángela! Hija de Michael Jackson se Declara Fan de Christian Nodal

Paris Jackson, hija del fallecido Rey del Pop, Michael Jackson, sorprendió sobre sus recientes declaraciones sobre la música en español, pues reveló que es admiradora de un intérprete del género regional mexicano: Christian Nodal.

La actriz y modelo visitó Barcelona para un desfile del diseñador estadounidense Alexander Wang, y a lo largo del evento, respondió varios cuestionamientos de la prensa española. Una de las preguntas fue sobre si escuchaba música en español, y su respuesta causó sorpresa.

La respuesta de la hija de Michael Jackson desconcertó a los periodistas españoles, quienes de inmediato señalaron que se referían a artistas originarios de España, e incluso le preguntaron si conocía a Rosalía.

Oh, bien. Me informaré mejor, pensaba que te referías a música en español. Pero sí, conozco a Rosalía, me parece cool.