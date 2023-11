Cynthia de la Vega reemplaza a Lupita Jones en Miss Universo México

Lupita Jones oficialmente ha abandonado la organización de Mexicana Universal, concurso de belleza que colaboraba con Miss Universo. En su lugar quedará la regiomontana Cynthia de la Vega, reina de belleza a la que Jones habría quitado su corona como representante de México ante Miss Mundo en 2011.

Se ha confirmado la salida de Lupita Jones de la organización de Miss Universo México. Este relevo llega después de que la reina de belleza fuese señalada por presuntamente advertir a empresarios que no era recomendable invertir en Miss Universo.

Tras los rumores sobre su salida de la franquicia, Jones apareció en un video donde comentó lo siguiente:

En los últimos meses han habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación. Les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta a que es verdad lo que se está diciendo