Damon Albarn, de Gorillaz, Recibe Título Honorífico de la Universidad de Exeter

Damon Albarn, líder de Blur y Gorillaz, recibió un título honorífico de parte de la Universidad de Exeter, de Reino Unido, según informó la BBC.

La casa de estudios entregó esta distinción "en reconocimiento a su creatividad, innovación y compromiso con las causas ambientales". El músico dedicó unas palabras a los graduados en una ceremonia privada, y reconoció a los jóvenes que concluyeron sus estudios, así como a sus familias.

El líder de Gorillaz también dio un breve consejo a los recién graduados, alentándolos a "pensar por sí mismos" en una era marcada por la distorsión de la realidad y la desinformación.

No creas en nada hasta que sepas en tu corazón que vale la pena creer en ello. Hoy en día, hay tantas maneras en las que un solo hecho puede llegar a estar tan fragmentado y distorcionado que es una locura, confía en tus instintos, no aceptes un no por respuesta, ten la mente abierta y sal a hacer grandes cosas.