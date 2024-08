En Pleno Concierto, Dani Flow Sufre un Robo y Estalla contra 'El Ratas'

El reguetonero mexicano Dani Flow fue víctima de un robo en pleno concierto, cuando se presentaba en la Gran Feria de la Manzana en Zacatlán, Puebla, durante el pasado fin de semana.

El también conocido como Rey del morbo se ha popularizado en plataformas gracias a canciones como Martillazo y Las que no tienen papá, que incluyen letras explícitas.

El reguetonero se presentó en el Teatro del Pueblo, y en un momento del espectáculo bajó del escenario para acercarse al público y fue entonces cuando sufrió el robo de su gorra.

El robo desató el enojo de Dani Flow, quien de inmediato arremetió contra los asistentes para tratar de recuperar la gorra.

A ver, cabr*nes, yo sé que somos un chingo aquí, ¿pero están aquí para robarle a la gente que venimos a darles entretenimiento? Si sí, no hay pedo, yo termino el show, pinche gorra de mil varos, pero si me la agarró y mañana se la van a quitar, mañana les va a cargar la put* verg*. ¡Saquen la gorra!

Unos minutos después, los fanáticos le aventaron una gorra, pero el cantante señaló que no era la que le habían quitado.

¿Sabes qué, papi? Esta no es, pero me gusta más. ¡Quédate con la gorra hijo de tu put* madre!

El reguetonero continuó con el show, y en repetidas ocasiones le recordó al público que tuvieran cuidado con "el ratero" que estaba en el concierto.

El intérprete de Martillazo compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde se observa al supuesto ladrón de la gorra, a quien bautizó como 'El Ratas'.

Señaló que tenía contemplado regalarle la gorra a una niña que se la había pedido.

El ratota de Zacatlán que me quitó la gorra y no pude regalársela a una niña que me la había pedido para el final del show. Desde hoy lo bautizo como 'El Ratas'.