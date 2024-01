Daniela Romo Despide a Tina Galindo con Emotivas Palabras sobre su Amor por Ella

Daniela Romo se despidió de su compañera de vida Tina Galindo, productora de teatro y representante de varios artistas, quien falleció el pasado lunes por complicaciones de COVID-19.

¿Qué dijo Daniela Romo tras la muerte de Tina Galindo?

En entrevista con los medios de comunicación, la cantante de 64 años reveló cuáles fueron las emotivas palabras de despedida que le dedicó a la productora con quien compartió 44 años de su vida.

“Le dije lo que le agradecía y todo el amor que siempre sentí y siento y sentiré por ella. La admiración y el respeto por todo lo que ella es. Son 44 años, es una vida”, dijo.

Video: "Tina Galindo Me Dio el Ser Sin Parirme": Daniela Romo

Entre lágrimas, Romo confesó que se queda con un gran vacío y que se siente huérfana tras la partida de Tina Galindo.

“Es un vacío grandísimo en mi vida. Me siento muy huérfana porque ya no tengo ni a mi mamá y ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí. Tina es el ser que me dio el ser sin parirme. Ella me hizo así”, expresó.

De igual forma, Daniela Romo aseguró que lleva en ella a Tina Galindo y que buscará honrar su memoria con una carrera impecable.

“A veces Dios bendice a ciertos seres y los hace encontrarse en el camino y recorrerlo juntos y crear y hacer. La despido, con todo el amor del que soy capaz de despedirla y no la despido, la llevo en mí.

Video: Tina Galindo, la Mujer que Hizo Grande al Teatro en México

“Honrar a una persona de una trayectoria impecable, una gran creadora. 44 años haciendo todo juntas y nunca me alcanzará la vida para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos que ella me dio, y todo lo que me regaló en la vida”, reveló.

