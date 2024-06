Danna, por Rechazar la Fama y Sentirse 'Bicho Raro', Temía Unirse al Club de los 27

La cantante y actriz Danna afirmó en una entrevista que tenía miedo de unirse al Club de los 27, debido a que desde niña creció con el rechazo a la fama y a la manera de ser una niña star, una niña estrella que se sentía "el bicho raro".

Danna destacó para el programa español La Resistencia que su niñez fue un momento que vivió distinto al de un "niño normal" y eso le generó el dilema de poder “negociar con su tiempo”

Al final, un niño se desarrolla y es muy chiquitito para tomar decisiones. El punto es que yo empecé a negociar mi tiempo desde que tengo cuatro años. Un niño normal se la vive jugando, yendo al colegio, haciendo amigos, relaciones y a mí me tocó una experiencia distinta. No sé, como que crecí con este rechazo hacia esta fama y a esta manera de ser una niña estrella porque me sentía el bicho raro, me sentía diferente