¿De Qué Murió Nicholas Brendon? Revelan Causa de Muerte del Actor de 'Buffy, la Cazavampiros'

El actor estadounidense Nicholas Brendon, recordado por su papel como Xander Harris en la icónica serie Buffy, la cazavampiros, murió a los 54 años el pasado 20 de marzo de 2026. A semanas de su fallecimiento, autoridades revelaron finalmente la causa oficial de su muerte.

¿De qué murió Nicholas Brendon?

De acuerdo con reportes forenses dados a conocer este 5 de mayo, Brendon murió por causas naturales relacionadas con una enfermedad cardiovascular. En específico, el actor padecía enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva, una condición que afecta las arterias y el flujo sanguíneo.

El informe también detalla que existían factores que agravaron su estado de salud, entre ellos:

Una obstrucción del 90% en una arteria coronaria

Antecedentes de ataque cardíaco previo

Presencia de neumonía aguda

Estas condiciones combinadas derivaron en su fallecimiento mientras dormía, sin que se reportara intervención de terceros.

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Cómo fueron sus últimos días

Según los reportes, el actor había presentado síntomas como tos persistente y dolor en el pecho, pero habría rechazado recibir atención hospitalaria.

Brendon fue encontrado sin vida en su casa en Indiana por una persona cercana, lo que dio inicio a la investigación que descartó cualquier acto criminal.

Una carrera marcada por el éxito y las dificultades

Nicholas Brendon alcanzó fama internacional a finales de los años 90 gracias a su participación en Buffy, la cazavampiros, donde interpretó a uno de los personajes más queridos de la serie.

Tras el éxito del programa, también participó en otras producciones como Criminal Minds. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por problemas de salud, adicciones y conflictos legales, temas que él mismo reconoció públicamente en distintos momentos de su carrera.

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