¿De Qué Trata Cumbres Borrascosas? Sinopsis, Reparto y Calificación en Rotten Tomatoes

La clásica historia de amor y venganza de Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights) ha vuelto a la pantalla grande en una interpretación radical y provocadora dirigida por Emerald Fennell (Promising Young Woman, Saltburn), estrenada el 13 de febrero de 2026.

Y como muchas personas estarán hablando de ella, te contamos todo lo que hay que saber antes de verla.

¿De qué trata?

Cumbres Borrascosas sigue la turbulenta relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, dos almas unidas por un amor visceral e imposible en la campiña de Yorkshire, Inglaterra. La película se centra en su atracción destructiva, marcada por celos, obsesión y dolor emocional, y reinterpreta la trama original con un enfoque más sensorial y explícito que en otras adaptaciones del clásico de Emily Brontë.

En esta versión, la narrativa abandona parte de la estructura del libro, como la segunda mitad generacional, para privilegiar la intensidad física y emocional entre los protagonistas.

Reparto principal

La película cuenta con un elenco internacional encabezado por:

Margot Robbie como Catherine “Cathy” Earnshaw

Jacob Elordi como Heathcliff

Hong Chau como Nelly Dean

Shazad Latif como Edgar Linton

Alison Oliver como Isabella Linton

Martin Clunes como Mr. Earnshaw

Owen Cooper como joven Heathcliff

Vy Nguyen como joven Nelly

Ewan Mitchell como Joseph

Esta reconfiguración incluye personajes reinterpretados y relaciones distintas a las del libro tradicional, como el enfoque en Nelly Dean no solo como narradora, sino como una figura más ambigua y manipuladora.

El debate alrededor de la reinterpretación de Emmerald Fennell

La directora Emerald Fennell ha enfocado la historia desde un lente sensual y visceral, destacando escenas explícitas, simbolismos eróticos y situaciones que desdibujan los límites entre atracción y autodestrucción.

Este tratamiento más libre del material original ha generado debate: si bien algunos consideran este enfoque una forma moderna de experimentar la tragedia romántica, otros lo ven como una desviación significativa de la complejidad psicológica de la novela.

Calificación en Rotten Tomatoes

Según el sitio Rotten Tomatoes, la película registra una calificación aproximada del 65–70 % en su Tomatometer, con críticas mixtas que alternan entre elogios por las actuaciones y la estética visual, y quejas por la falta de fidelidad al espíritu del texto original o por la percepción de que la historia carece de la profundidad emocional que caracteriza al libro.

Los críticos han descrito la adaptación como una propuesta “sexy” pero incoherente o visualmente provocadora pero narrativamente menos sólida que otras versiones cinematográficas de la novela.