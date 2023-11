¿Es su Mamá? Denisse Guerrero de Belanova Admite Parecido con 'La India María'

Denisse Guerrero admitió que podría tener un pequeño parecido con “La India María”. Sin embargo, la vocalista de Belanova reiteró que María Elena Velasco no es su mamá.

El regreso de Belanova a los escenarios ha sido una de las mayores sorpresas musicales del año. Su vocalista, Denisse Guerrero, dio una pequeña probada de este regreso a sus fans tras aparecer en el concierto de Carla Morrison, el pasado 11 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Ambas interpretaron “Rosa pastel”, tema clásico de Belanova que ha resurgido con fuerza gracias a las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Denisse Guerrero agradeció la invitación de la cantautora originaria de Tecate, Baja California:

No tengo palabras para decirles lo que sentí el día de ayer en el escenario. Carla Morrison me dio el bellísimo honor de cantar con ella y ahora llevo en mi corazón todas las voces que corearon ‘Rosa pastel‘ de una conmovedora manera

Ese mismo fin de semana, la cantante originaria de Sinaloa apareció en la gala de la revista Glamour, donde fue reconocida como una de las mujeres del año. Durante su encuentro con la prensa, Denisse Guerrero habló sobre la leyenda urbana que la ha seguido por años y que reza que es hija de “La India María” y de Raúl Velasco. Al respecto dijo:

No es mi mamá y no es mi papá. La otra vez subí una foto, estoy idéntica a mi madre. Yo me imagino que, como todas las mexicanas, obviamente yo tengo raíces mexicanas y puedo tener un parecido con la señora