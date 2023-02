Depeche Mode Lanza "Ghosts Again"

La banda británica Depeche Mode, considerada como una de las agrupaciones de música electrónica más importantes de todos los tiempos, anunció el lanzamiento de su primer single con un video de anticipo, que lleva el título de "Ghosts again".

Esta información se conoce después de que la banda, formada en 1980, anunciara la publicación de su esperado nuevo álbum, titulado Memento mori, el próximo 24 de marzo, en cuatro ediciones en doble vinilo rojo, rojo translúcido, negro y transparente.

Dave Gahan, cantante del grupo, afirmó:

Martin Gore resaltó:

No es frecuente que grabemos una canción y que no me canse de escucharla en pocos días, pero 'Ghosts again' me tiene enganchado