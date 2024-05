Dulce Revela que Está Limpia de Cualquier Amenaza de Cáncer tras Confirmar Tumor Maligno

La cantante mexicana Dulce confirmó, en exclusiva a Televisa Espectáculos, que tuvo un tumor maligno en un riñón, que estuvo muy grave y temió por su vida.

"Perdí un riñón porque había un tumor maligno, pero bendito Dios encapsulado, salió completo, y yo estoy totalmente limpia, de cualquier amenaza de cáncer, y estoy muy feliz porque es una segunda oportunidad de vida", dijo Dulce, quien se presentará este 16 de mayo en el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México.

Dulce agregó que su caso es "una prueba muy grande de cuánto amor puede uno recibir de Dios, del universo. Yo sí so soy muy religiosa, católica".

La cantante explicó que el concierto que tenía programado en el Teatro Metropólitan se pospuso por sus problemas de salud, aunque mucha gente dijo que fueron inventados por la baja venta de boletos.

Al respecto, Dulce señaló que esto es una gran mentira y añadió que solamente 12 personas pidieron la devolución del pago de sus boletos.

Dulce además participará en la obra de teatro Las leonas y explicó que el productor, Omar Suárez, la invitó y le encantó la idea.

Me enseñó el guion, me encantó, me encantó el reparto, es un honor compartir con todas estas mujeres tan importantes, vamos a alternar el personaje con Victoria Ruffo.