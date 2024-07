¡Vuelve Miranda Priestly! Secuela de 'El Diablo Viste a la Moda' Tendrá Elenco Original

Disney planea el regreso de uno de los personajes más polémicos en la historia del cine: Miranda Priestly, pues de acuerdo con la revista Variety, el conglomerado cinematográfico alista una secuela de El diablo viste a la moda, con el elenco original de la primera entrega.

La publicación añadió que además de Meryl Streep, Emily Blunt y Anne Hathaway, el estudio también busca el regreso de la guionista de la primera entrega, Aline Brosh McKenna, para dar vida a la segunda parte de la icónica película.

Gird your loins. Miranda Priestly is set to deliver more withering glances in a sequel to “The Devil Wears Prada.”⁠

⁠

Disney is developing a sequel to the hit 2006 movie starring Meryl Streep, Anne Hathaway and Emily Blunt, with screenwriter Aline Brosh McKenna in talks to… pic.twitter.com/2wfrr1DIVm