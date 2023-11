'El Sabor de la Navidad': Salma Hayek Produce Nueva Película de ViX

La cocina tradicional mexicana, las celebraciones familiares y la labor de Santa Clos se unen en el filme El sabor de la Navidad producido por Salma Hayek y José "Pepe" Tamez y actualmente disponible en el servicio de streaming ViX.

El melodrama se estrenó en los festivales de Morelia y Toronto, donde tuvo muy buena recepción por parte del público.

"Estamos muy contentos de haber ido a festivales porque esta película fue hecha para ViX, que es una plataforma", dijo Tamez en entrevista por videollamada desde Los Ángeles. "Pero tener la respuesta que se va creando en una sala cinematográfica es muy especial".

"Es un poco feo lo que voy a decir, pero lo vas a entender muy bien", indicó Salma Hayek, al recordar la emoción que causa su película:

No sabes qué feliz me hizo ver llorar a todos. Yo lloré de felicidad también, porque ya había llorado varias veces que la había visto, y cuando empezaron todos a llorar me movió tanto