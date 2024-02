Elmo Preguntó Cómo Estábamos y la Gente se Conmovió Hasta las Lágrimas

A veces no hay nada más reconfortante que la aparición de un viejo amigo que nos pregunta cómo estamos. Así le sucedió a miles de personas que quedaron conmovidas cuando Elmo, el célebre personaje de Plaza Sésamo, preguntó a sus admiradores cómo estabandesde su cuenta de X (antes Twitter).

El pasado 29 de enero, el personaje de pelaje rojo preguntó:

La pregunta disparó múltiples emociones entre sus usuarios, quienes aprovecharon la oportunidad para expresar sus tristezas y sus frustraciones. Algunos fueron lacónicos, pero contundentes, como el usuario @UsingCigarettes, quien escribió:

Elmo, me acaban de despedir.

Por su parte, el usuario @ContrarianGuild dijo a Elmo que está harto de su rutina:

Todas las mañanas no puedo esperar a volver a dormir. Todos los lunes no puedo esperar a que llegue el viernes. Todos los días y todas las semanas de por vida.

Pero el mensaje que más impresionó a los demás usuarios vino por parte de @DaveMcNamee3000, quien fue muy honesto con el personaje de Plaza Sésamo:

Mi esposa me dejó. Mis hijas no me respetan. Mi trabajo es una broma. ¿Otra pregunta, Elmo?