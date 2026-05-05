Enrique Iglesias Protagoniza Momento Viral tras Besar a una Policía en Pleno Show en Tabasco

Enrique Iglesias convirtió uno de sus shows en México en uno de los momentos más virales de su carrera al darle un beso a una oficial de policía frente a todo el estadio.

Todo pasó mientras Enrique convivía con su público. En videos que fueron captados por fans, se ve al artista acercarse a la oficial y, dejándose llevar por la adrenalina del concierto, plantarle un beso que dejó a todos eufóricos.

El beso generó reacciones encontradas

Por un lado, muchos celebraron la espontaneidad del momento como parte de la fiesta; por otro, no faltaron quienes pusieron el ojo en el tema del consentimiento y la exposición de la oficial en su lugar de trabajo.

No es novedad que el español se vuelva viral por estas cosas. Enrique siempre se ha caracterizado por ser súper cercano con su gente, permitiendo que fans suban al escenario o rompiendo la barrera de seguridad constantemente.

Por ahora, el video sigue sumando millones de vistas y comentarios, posicionándose como el tema del momento en la trayectoria reciente del cantante.

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