Eric Dane, su Salud en Declive: Está en Silla de Ruedas y Tiene Dificultades para Hablar

El actor Eric Dane, conocido por sus participaciones en 'Euphoria' y 'Grey's Anatomy', fue visto en Washington D. C. ayudándose de una silla de ruedas para poder desplazarse. La salud de quien dio vida a Cal Jacobs en la serie 'Euphoria' está en declive, pues testigos aseguran que tiene dificultades para hablar.

En octubre se cumplen seis meses de que Dane ofreció una entrevista exclusiva a People (abril, 2025), en la que dio a conocer su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica. En la charla agradeció a su "amorosa familia" por acompañarlo en este capítulo de su vida.

El actor de 52 años está casado con Rebecca Gayheart, con quien tiene dos hijos: Billie Beatrice, de 15, y Georgia Geraldine, de 13.

En aquel momento, cuando aún no existía la necesidad de usar silla de ruedas, se dijo agradecido por poder seguir trabajando, pues estaba en espera de regresar al set de la serie protagonizada por Zendaya.

La producción de la tercera temporada de la serie de HBO arrancó el pasado 14 de abril.

Eric Dane llega a Washington en silla de ruedas

Eric Dane viajó hasta la capital del país usando una silla de ruedas. El motivo de su traslado fue su reunión con Eric Swalwell, el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con quien habló de que las características específicas de la ELA la convierten en "la última cosa que quieren diagnosticar".

Dane señaló que esta enfermedad impide a los pacientes "participar en ensayos clínicos".

De acuerdo con información de CNN, la Ley de Aceleración del Acceso a Terapias Críticas para la ELA, aprobada en 2021, otorgó cinco años de financiación para la investigación, y también permitió el acceso temprano a los tratamientos.

Esta legislación otorga a los pacientes acceso a medicamentos, antes de que se sometan a los más altos estándares regulatorios. De acuerdo con los números, la legislación termina en 2026.

Al abogar por la exención de esta ley, el actor habló de sus dos hijas, a quienes quiere ver graduarse de la universidad, casarse y hacerlo abuelo: "Quiero estar presente en todo eso. Así que voy a luchar hasta el último aliento por esto”, dijo.

De acuerdo con el Daily Mail, el actor aparentemente tuvo dificultades para responder a la pregunta de un fotógrafo: "¿Qué les dirías a tus fans que esperan que todo esté bien?". Respondió: "Mantén la fe, amigo".

En junio pasado, en una entrevista para Good Morning América, el actor reconoció que su brazo derecho había "dejado de funcionar por completo". Y se mostró preocupado por el izquierdo: "Siento que quizás en un par de meses más, tampoco podré tener la mano izquierda. Es preocupante”.

En aquel momento también mostró angustia por sus piernas.

Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica

La ELA es una enfermedad degenerativa que causa parálisis muscular progresiva. Los pacientes experimentan inicialmente espasmos o debilidad en una extremidad, seguidos a menudo de dificultad para hablar, pues la enfermedad afecta las células nerviosas del cerebro y la columna vertebral.

También pueden perder lentamente la capacidad para comer e incluso respirar de forma independiente.

Hasta ahora no existe una cura y, tras el diagnóstico, las personas suelen vivir de tres a cinco años. Aunque también hay pacientes que viven más tiempo.

Stephen Hawking también fue diagnosticado con ELA.

