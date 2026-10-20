Muere Carlos Miguel Suárez, Actor de las Telenovelas 'Volver a Empezar' y 'Tú y Yo'

El actor Carlos Miguel Suárez Soto falleció a los 67 años. La noticia fue dada a conocer por su amigo cercano, el también actor Roberto Tello, con quien compartió créditos en la telenovela Volver a Empezar, donde dieron vida a los personajes de Poncho y el Coreano.

La popularidad de esta mancuerna llevó a ambos actores a reencontrarse con los mismos personajes en el melodrama Tú y Yo. Además de estas producciones, Carlos Miguel participó en telenovelas como Dos Mujeres, un Camino, Soñadoras, Amigas y Rivales y Mujeres Engañadas.

El actor se alejó de los escenarios después de ser víctima de un secuestro en la Ciudad de México, donde permaneció privado de su libertad durante varios días. Tras este episodio, perdió sus ahorros y atravesó una fuerte depresión.

Tiempo después, se dedicó al comercio y llegó a instalar un pequeño puesto en la calle, donde vendía tacos.

Descanse en paz, Carlos Miguel Suárez Soto.

Con información de David Martínez, Televisa Espectáculos.