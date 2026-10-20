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Muere Carlos Miguel Suárez, Actor de las Telenovelas 'Volver a Empezar' y 'Tú y Yo'

Roberto Tello confirmó el fallecimiento de su amigo, con quien compartió pantalla

Muere Carlos Miguel Suárez, Actor de las TelenovelasMuere Carlos Miguel Suárez a los 67 Años. Foto: @telloroberto_

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El actor Carlos Miguel Suárez Soto, conocido por 'Volver a empezar', falleció a los 67 años. Su amigo Roberto Tello confirmó la triste noticia.

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