Christina Applegate Revela que Fue Diagnosticada Erróneamente con Esclerosis Múltiple

La actriz estadounidense Christina Applegate reveló que sus médicos descartaron el diagnóstico de esclerosis múltiple que recibió y creyó tener desde 2021. Sin embargo, la noticia no significó el fin de sus problemas de salud, pues continúa experimentando síntomas que afectan su movilidad y calidad de vida.

La protagonista de 'Married… with Children' y 'Dead to Me', de 54 años, compartió la actualización en un episodio de su podcast, que conduce junto a la actriz Jamie-Lynn Sigler.

“Fui como: no estoy feliz en absoluto. Todos los demás estaban muy felices”, relató al recordar el momento en que su médica le comunicó que no tenía esclerosis múltiple.

Para la actriz, el resultado no representó un alivio inmediato, sino el regreso a la incertidumbre sobre el origen de los síntomas que ha experimentado durante los últimos años.

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De acuerdo con su testimonio, la revisión comenzó después de que su médica decidiera suspender una infusión que recibía para observar cómo reaccionaban sus glóbulos blancos. Al no registrar los cambios esperados, el equipo médico revisó la evaluación inicial y concluyó que Applegate no tenía la enfermedad.

La actriz había anunciado públicamente en 2021 que padecía esclerosis múltiple, un trastorno neurológico en el que el sistema inmunitario daña la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal.

En ese momento, explicó que presentaba síntomas neurológicos y que los estudios realizados, incluidas resonancias magnéticas y una punción lumbar, habían contribuido a establecer el diagnóstico. No obstante, la evaluación posterior llevó a descartar esa explicación.

Aunque sus médicos ya no consideran que tenga esclerosis múltiple, Applegate señaló que sus dificultades físicas continúan. Actualmente, necesita utilizar una silla de ruedas para acudir a consultas médicas, pues no puede caminar desde el automóvil hasta el consultorio sin ayuda.

Applegate adelantó que sus médicos iniciarán una nueva investigación para determinar qué provoca los síntomas que presenta desde 2021. Hasta el momento, no ha dado a conocer un diagnóstico alternativo que explique su estado de salud.

PT