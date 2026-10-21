Espectáculos

Christina Applegate Revela que Fue Diagnosticada Erróneamente con Esclerosis Múltiple

La actriz de 54 años contó que sus médicos descartaron la enfermedad que creía padecer desde 2021, pero sus problemas de movilidad continúan

Christina Applegate Revela que Fue Mal Diagnosticada con Esclerosis MúltipleFoto: Instagram @christinaapplegate

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