¡Esto Es Cine! Lanzan Película con 73 Minutos de Videos de Gatos

En Estados Unidos han lanzado el Cat Video Fest, un festival de cine que exhibe una sola película y que consta de puros videos de gatos. La película correspondiente a este 2024 cuenta con 73 minutos de clips de felinos. Y como pueden imaginar, el festival ha sido un éxito de taquilla y entre la crítica.

El Cat Video Fest es dirigido por Will Braden. Según declaró a la revista Variety, este festival de cine gatuno es su trabajo de tiempo completo.

Pasa un tercio del año recolectando los videos y obteniendo los permisos por parte de quienes los grabaron. Otros cuatro meses se van en editar la película y el tercio final del año se va en la distribución y organización del festival.

Es mi trabajo de tiempo completo. Mi tarjeta dice que me dedico a mirar videos de gatitos.

Eso sí: el Cat Video Fest no es precisamente un negocio redondo para él. Las ganancias del festival son donadas a refugios para gatitos rescatados.

Según explicó el reportero de Variety, Ethan Shanfeld, la película presentada en el Cat Video Fest es “exactamente como la imaginan: 73 minutos sin parar de videos de gatos”. Por el momento, Will Braden no piensa dejar este empleo:

No planeaba esto cuando estaba en la escuela de cine, pero definitivamente no creía que me iba a convertir en el próximo Martin Scorsese. Mientras la gente se ría y mientras consigamos dinero para los gatos, tendré el mejor trabajo que podría desear.