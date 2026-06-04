Se le Olvidó el Casco: Critican a Eduin Caz por Paseo en Moto en CDMX

Eduin Caz causó críticas por dar un paseo en motocicleta por las calles de la Ciudad de México.

El vocalista de Grupo Firme fue captado a bordo de una motocicleta junto al creador de contenido Ese Pérez; ambos viajaban sin utilizar casco de seguridad.

Un video de este momento fue compartido en redes sociales por el influencer, quien aparece conduciendo la motocicleta mientras Eduin Caz va como acompañante.

Critican a Eduin Caz por subirse a una moto sin casco en CDMX

Aunque algunos reaccionaron con humor al video, otros señalaron que el cantante y su acompañante no llevaban la protección necesaria para andar en moto.

En redes, varios internautas expresaron preocupación por la seguridad del intérprete y recordaron la importancia de utilizar casco, especialmente al tratarse de una medida obligatoria para motociclistas y pasajeros en la Ciudad de México.

Algunos seguidores también bromearon con la situación y pidieron cuidar al cantante de Grupo Firme, mientras que otros calificaron el acto como una imprudencia.

Ese Pérez explica por qué no llevaban casco

Ese Pérez respondió a los comentarios y explicó que el recorrido habría sido corto, pues únicamente buscaban llegar hasta la camioneta donde tenían guardado el casco.

¿Hay multa por manejar moto sin casco en CDMX?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, tanto conductores como acompañantes deben portar casco de seguridad al viajar en motocicleta. No cumplir con esta medida puede derivar en sanciones económicas y administrativas.

Hasta el momento, Eduin Caz no ha realizado comentarios públicos sobre la polémica, pero el video continúa generando comentarios.