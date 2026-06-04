Se le Olvidó el Casco: Critican a Eduin Caz por Paseo en Moto en CDMX

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, fue criticado en redes sociales luego de ser captado paseando en moto por la CDMX junto a Ese Pérez sin utilizar casco

eduin-caz-criticas-moto-sin-casco-cdmx-que-pasoFoto: Instagram EsePerez

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Eduin Caz de Grupo Firme criticado por pasear en moto sin casco en CDMX. ¿Imprudencia o simple descuido? Descubre más sobre la polémica.

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