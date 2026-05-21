Fechas del Coca Cola Flow Fest 2026: Cuándo es y Todo lo que se Sabe del Cartel y los Boletos

La fiesta del perreo ya tiene fecha oficial. El Coca-Cola Flow Fest 2026 confirmó su regreso a la Ciudad de México y los fans del reguetón ya pueden apartar el fin de semana en su calendario, porque el festival volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez para otra edición cargada de música urbana, invitados sorpresa y uno de los carteles más esperados del año.

¿Cuándo es el Coca-Cola Flow Fest 2026?

De acuerdo con la información ya confirmada, el Coca-Cola Flow Fest 2026 se realizará el 28 y 29 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede habitual del festival en los últimos años.

El anuncio coincide con la imagen promocional que ya comenzó a circular, donde se lee: "Nos vemos el 28 y 29 noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez".

La edición anterior reunió a algunas de las figuras más importantes de la música urbana y convirtió nuevamente al festival en uno de los eventos más grandes del género en México.

¿Ya salió el cartel del Flow Fest 2026?

Por ahora, el cartel oficial todavía no ha sido revelado. Los organizadores únicamente confirmaron las fechas del evento y la sede, por lo que aún falta conocer qué artistas encabezarán la edición 2026.

Sin embargo, si algo ha caracterizado al Flow Fest es la presencia de nombres clave del reguetón y el trap latino, por lo que las expectativas ya comenzaron entre fans que esperan anuncios de artistas internacionales y talentos emergentes.

¿Cuándo será la venta de boletos?

Hasta este momento no se han revelado oficialmente las fechas de preventa o venta general para los accesos del festival. Sin embargo, el evento suele manejar un sistema de fases mediante Ticketmaster, donde los precios aumentan conforme se agotan las primeras etapas.

En listados de Ticketmaster ya aparecen eventos asociados al Coca-Cola Flow Fest 2026 con fechas para finales de noviembre, además de referencias a preventas programadas para junio.

También se espera que vuelvan modalidades como:

Abono General

Comfort Pass

Banamex Plus

Aeroméxico Club Pass

Estas categorías ya formaron parte de ediciones previas.