The xx Abre Más Fechas en México: Cuándo Son Los Conciertos y Links de las Preventas

Tras la euforia provocada por el anuncio de su regreso a México, The xx confirmó que su gira internacional incluirá tres fechas en territorio mexicano, y las primeras dos ya hicieron sold out, obligando a abrir una nueva presentación para satisfacer la alta demanda de sus seguidores.

Los shows están programados para el 3, 4 y 5 de abril de 2026 en distintos recintos del país.

Detalles de las fechas confirmadas

3 de abril de 2026 – Tercera fecha confirmada en el Pepsi Center WTC

4 de abril de 2026 – Show en el Pepsi Center WTC, Ciudad de México. (Sold Out)

5 de abril de 2026 – Segunda fecha programada (también sold out).

El espectáculo del 3 de abril será especialmente significativo: será el regreso de la banda a escenarios mexicanos tras varios años y se espera que repase tanto clásicos como material nuevo dentro de su gira mundial 2026.

Preventas y venta general

Los boletos para el concierto del 4 de abril en CDMX se agotaron durante la venta para fans.

Preventa Banamex: inició el 26 de febrero de 2026.

Venta general: comenzó el 27 de febrero de 2026.

El Link de preventa / compra de boletos para la tercera fecha es este:

https://www.ticketmaster.com.mx/the-xx-mexico-03-04-2026/event/1400645A9ABD5F9A

La expectativa alrededor de The XX no es casualidad. La banda, integrada por Romy Madley Croft, Oliver Sim y Jamie XX, se encuentra en un momento de fuerte actividad tras su regreso a los escenarios después de años enfocados en proyectos solistas y nueva música. En redes sociales, la agrupación compartió mensajes que conectan directamente con su comunidad mexicana, describiendo el concierto como el inicio de “un nuevo capítulo juntos”.

Este regreso tiene un valor nostálgico para quienes los siguen desde sus inicios y también representa uno de los conciertos más esperados de la agenda musical internacional en México para 2026.