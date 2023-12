La Feria Estatal de León presentó a los artistas confirmados para la celebración del próximo año, que se llevará a cabo del 12 de enero al 6 de febrero de 2024, sorprendiendo con un cartel plagado de estrellas internacionales.

Kings of Leon, Backstreet Boys, Jason DeRulo, Nicki Nicole y Sebastián Yatra, son solo algunos de los nombres que aparecen entre las presentaciones confirmadas, donde además también se observan representantes de la música mexicana como Marco Antonio Solís y Pepe Aguilar.

Este es el calendario de la Feria Estatal de León 2024:

12 de enero: Espinoza Paz

13 de enero: La Arrolladora Banda El Limón

14 de enero: Nicki Nicole

17 de enero: Orgullo de Guanajuato

18 de enero: Lasso

19 de enero: Jason DeRulo

20 de enero: Banda Cuisillos

21 de enero: Banda El Recodo

24 de enero: La Kumbre con K

25 de enero: Kings of Leon

26 de enero: Conjunto Primavera

27 de enero: Pepe Aguilar

28 de enero: Matisse

31 de enero: Artista sorpresa

1 de febrero: Artista sorpresa

2 de febrero: Water Castle con Lost Frequencies

3 de febrero: Backstreet Boys

4 de febrero: Marco Antonio Solís "El Buki"

5 de febrero: Los Tigres del Norte

6 de febrero: Sebastián Yatra

Estos conciertos se llevarán a cabo en la fecha señalada en la Velaria de León, Guanajuato.

Noticia relacionada: Pal Norte 2024: Peso Pluma, Fuerza Regida, Maná y Kendrick Lamar Darán Vida a Festival

Feria de León desata lluvia de memes

Luego de que fue presentado el cartel de la Feria Estatal de León 2024, los memes no se hicieron esperar, pues hubo quienes expresaron su sorpresa al darse cuenta que intérpretes de géneros completamente diferentes como Kings of Leon y Los Tigres del Norte pisarán el mismo escenario.

También se viralizaron los comentarios referentes al Spotify Wrapped 2023, en donde muchos usuarios de la plataforma de streaming se quejaron porque su "ciudad musical" era Guanajuato, según lo que escucharon a lo largo del año.

"Kings of Leon realmente dijo: está bien, vamos a presentarnos en la capital de México (as Spotify said) EN GUANAJUATO", se lee en la publicación ralizada por uno de los internautas.

También hubo algunos usuarios que confiaron en que, a cómo van las cosas, es probable que Taylor Swift se presente en algún momento en una feria de este tipo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

OAGL