La banda Foo Fighters anunció su regreso a los escenarios, tras pasar un episodio sumamente complicado: la muerte de su baterista, Taylor Hawkins. La agrupación confirmó su participación en tres festivales de Estados Unidos.

Fue en marzo de 2022 cuando la agrupación dio su último concierto con Hawkins en el escenario, en el Foro Sol de la Ciudad de México; unos días después, el baterista murió antes de una presentación en Colombia.

A través de sus redes sociales, Foo Fighters confirmó que se presentará en los festivales Sonic Temple, en Ohio; Bonaroo, en Tennessee; y Boston Calling, en Massachusetts. En estos eventos, compartirán escenario junto a bandas y cantantes emblemáticos como Alanis Morissette, Paramore, The Lumineers, Kendrick Lamar, Queens of the Stone Age, Kiss y Rob Zombie.