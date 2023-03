Franco Escamilla Responde a Crítica por Humor Machista

Franco Escamilla respondió de manera irónica tras las fuertes críticas recibidas en redes sociales después de la difusión de un video donde hace varios chistes que han sido calificados como machistas.

Quiero ofrecer una disculpa al Franco del pasado, hice una apuesta y perdí, aposté a que jamás me iba a valer (…) la opinión publica y trabajaría para tener contentos a todos… y fracasé

En tono de burla, el comediante señaló que podía ser la última vez que transmitiera su podcast La Mesa Reñoña porque había perdido algunos seguidores de los más de seis millones con los que cuenta en Twitter.

Asimismo, dijo en la misma transmisión que dejen la comedia para los comediantes al criticar a usuarios que preguntaron quién era y cuál era su trayectoria, pues lo conocieron a partir de este escándalo que se hizo viral.

Por su parte, algunos de sus seguidores comentaron que apoyaban su sentido del humor, así como que continuarían escuchándolo y defendiéndolo de sus críticos.

Humor Machista

Durante el video grabado el pasado 28 de diciembre del 2022, como parte del pódcast Toy aburrido, que conduce el comediante de 41 años, Escamilla sugirió que las mujeres eran tontas por no saber qué desean los hombres, entre otra serie de comentarios que fueron duramente criticados.

El originario de Cuautla, Morelos, mencionó que sólo estaba retomando una broma del comediante Chris Rock, quien aseguraba que los hombres solo desean “comida, sexo y silencio” y señaló que él tradujo aquel chiste de la siguiente forma al español:

Cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállate el hocico

Al final de su programa en YouTube, Escamilla aseguró que seguiría haciendo comedia, mientras tuviera el apoyo de sus seguidores, a quienes agradeció lo defendieran.

Aquí vamos a estar hasta que ustedes, la gente que me apoya, que ve los programas, que va a los teatros, mientras ustedes quieran que yo siga, voy a seguir

Le pidió a su público que no se pelearan con sus críticos y que no contestaran con odio. "No entremos en guerras con estas cuentas que eso es lo que buscan; quieren seguidores, no les interesa el tema".