¿Gabriel Soto Entrará a ‘La Casa de los Famosos'? Esto Sabemos

Gabriel Soto aclaró si participará en La Casa de los Famosos, como señalaron los rumores. Además, el actor compartió por qué ha rechazado algunas oportunidades para trabajar en Estados Unidos.

En entrevista con Hoy, el actor dijo que ha recibido varias ofertas para trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, nunca ha encontrado el momento idóneo para aceptar.

Según Gabriel Soto, el principal motivo para no irse han sido sus hijas, a quienes no piensa abandonar:

Pero ahorita no quiero irme, porque yo no quiero separarme de mis hijas. Mis hijas me necesitas y ellas viven aquí. Si yo me voy a vivir a Los Ángeles las vería una vez al mes, si bien me va.