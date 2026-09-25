Gael García Bernal habló en entrevista para N+ sobre "Hombre al Agua", el más reciente proyecto que dirige y que nació hace casi una década a partir de una experiencia profundamente personal: la llegada de su primer hijo.

El actor y director contó que la idea de la película surgió hace ocho años, cuando se convirtió en padre, aunque el proceso de escritura formal comenzó poco después. "Cuando pensé la película fue cuando nació mi hijo hace ya ocho años. Pero concretamente, escribirla sí fue hace como ocho o nueve años", relató García Bernal, quien describió el proceso creativo como "este rompecabezas que me vivía inquietando".

Lo que comenzó como una reflexión sobre los miedos de traer a un hijo a un mundo hostil, terminó transformándose en un relato con múltiples capas. "La película trata de abarcar un montón de cosas que siempre fueron una consigna: unos personajes donde sucedieran muchas cosas al mismo tiempo, un poco como la vida", explicó.

Ese enfoque permitió que, según el propio director, la cinta se convirtiera casi de manera natural en una sátira política que toca el conflicto de clases, la crisis de la masculinidad, la paternidad, una separación y el clima político de América Latina. Pero también, dijo, fue apareciendo un tema que no había planeado del todo: el amor entendido como cuidado. "También es una película acerca de cómo el amor hoy en día se traduce en torno a los cuidados. Acerca de cómo Camilo quiere ser un papá distinto", compartió.