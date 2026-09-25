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En Entrevista para N+, Gael García Habla sobre 'Hombre al Agua', la Tercera Película que Dirige

García Bernal suma su tercer trabajo como director, consolidando una faceta detrás de cámaras cada vez más personal y reflexiva

Gael García Bernal a su paso por la alfombra roja de la película "Hombre al agua". Foto: N+Gael García Bernal a su paso por la alfombra roja de la película "Hombre al agua". Foto: N+
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