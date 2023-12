Fanáticos Recuerdan a George Michael a 7 Años de su Muerte

En la Navidad de 2016 falleció George Michael, uno de los más importantes artistas pop que haya dado el Reino Unido. Fanáticos del intérprete de “Faith” lo recordaron a siete años de su fallecimiento.

Recuerdan a George Michael a siete años de su fallecimiento

El 25 de diciembre del 2016 George Michael fue hallado sin vida en su casa de Londres. Por meses se especuló por los motivos de su muerte prematura. Una autopsia reveló que el músico había fallecido a los 53 años de edad debido a una cardiopatía dilatada.

A siete años de su fallecimiento, fanáticos alrededor del mundo dedicaron mensajes al cantante de ascendencia chipriota. Por ejemplo, la usuaria Eva Bold de X (antes Twitter) escribió:

Hoy se cumplen 7 años del fallecimiento del gran George Michael. Me gusta recordarlo acompañando a Queen en su «Somebody to Love». Fue durante el Concierto Tributo a Freddie Mercury de 1992 en el estadio de Wembley.

Por su parte la usuaria Esther Hernández escribió: “7 años sin George Michael, una voz privilegiada.

«Faith» es un imperdible”.

7 años sin George Michael, una voz privilegiada.

Por su parte, el usuario Iván Estrada recordó una frase del cantante inglés: “He logrado lo que todo artista quiere, que parte de su trabajo le sobreviva”.

El 25 de Diciembre del 2016 nos dejaba George Michael QEPD. Murió a la edad de 53 años. Un ícono del Pop.



George Michael, una controversial estrella que aún brilla

George Michael nació en el condado de Middlesex el 25 de junio de 1963 con el nombre de Georgios Kyriacos Panayiotou. En los ochenta alcanzó la fama en el grupo Wham!, que fundó a lado de Andrew Ridgeley. Además de temas como “Everything She Wants” y “Wake Me Up Before You Go-Go”, el grupo se hizo especialmente famoso por el tema navideño “Last Christmas”.

Posteriormente, George Michael continuó su carrera en solitario. Especialmente famoso fue su sencillo “Careless Whisper”, considerada una de las principales canciones románticas de los ochenta.

George Michael durante una presentación en 2011. Foto: AFP | Archivo

El tema, famoso por el saxofón que suena al inicio, vendió en rápidamente más de seis millones de copias alrededor del mundo, pero su éxito continúa hasta hoy: actualmente, la canción de 1984 acumula más de mil cien millones de reproducciones en YouTube.

No menos exitoso fue el tema “Faith”, lanzado en 1987. Desde aquel entonces surgieron las primeras especulaciones sobre la sexualidad del cantante, en una época donde aún permeaban severos prejuicios sobre la homosexualidad.

El músico salió del clóset oficialmente en 1998, tras ser arrestado por conducta sexual inapropiada en un baño, en California. George Michael se tomó con humor la repercusión mediática del incidente, como lo demuestra el video de su canción “Outside”.

Flores depositadas afuera de la casa de George Michael en 2016. Foto: AFP | Archivo

La muerte de George Michael en 2016 fue motivo de luto nacional en Reino Unido. Cientos de personas se reunieron por días afuera de la casa del cantante en Londres, dejando flores y mensajes de cariño. Según las estadísticas, fue el cantante con mayor exposición entre 1984 y 2004 en Inglaterra.

