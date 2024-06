Gerard Piqué y Clara Chía Pierden Demanda contra Paparazzi

La demanda que el exfutbolista Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, presentaron contra el paparazzi Jordi Martín fue desestimada en el juzgado de la ciudad de Barcelona.

De acuerdo con la prensa especializada, el paparazzi fue acusado por la pareja de acoso, además de ocasionarle trastornos psicológicos a Clara Chía, pues incluso se le acusó de conspirar con la expareja de Piqué, Shakira, para atacar a Clara Chía.

En una entrevista para la revista Quién, Jordi Martín aseguró estar bien y sentirse tranquilo y relajado tras escuchar la valoración del Ministerio Fiscal, y añadió que la resolución de las autoridades "es justa", pues considera que "a un periodista no se le puede meter a prisión por hacer su trabajo".

El paparazzi también dijo que en caso de que hubiera prosperado la demanda de Piqué y Chía, hubiera significado "un mal precedente" para el periodismo a nivel mundial, y añadió que él simplemente defiende la libertad de prensa. Además, añadió que Piqué lo buscó previamente para llegar a un acuerdo, pues quería evitar el juicio.

Noticia relacionada: Piqué Enfrenta Nuevo Escándalo: Ahora lo Investigan por Supuestas Irregularidades en Supercopa

Él no quería llegar a juicio, pero como yo tengo certeza de que no he cometido ningún delito, yo me la juego. Yo lo único que he hecho es mi trabajo: fotografiar a personas conocidas.