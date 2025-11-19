¿Gerardo Ortiz Irá a Prisión? Juez en EUA Resuelve su Situación tras Concierto Ligado al Narco

El reconocido intérprete de corridos Gerardo Ortiz se presentó este miércoles en una corte federal de California por su participación en un concierto realizado en México en 2018, evento que habría sido utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero.

Ortiz consiguió evitar una condena de prisión luego de que se le señalara por realizar operaciones financieras con una empresa relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La jueza Maame Ewusi Frimpong resolvió que el cantante cumpla tres años de libertad supervisada, siguiendo la recomendación conjunta presentada por sus abogados y por la fiscalía de Estados Unidos.

¿Qué pasó en la audiencia?

Mark Werksman, abogado de Gerardo Ortiz, explicó que su cliente ofreció varios conciertos en 2018 junto a la empresa mexicana Gallística Diamante, propiedad de Jesús Pérez Alvear, señalado como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, únicamente porque dicha empresa estaba bajo el control de José Ángel del Villar, quien entonces era su representante.

Estas presentaciones derivaron en que tanto Ortiz como Del Villar fueran acusados de mantener vínculos financieros con una compañía presuntamente relacionada con una red de tráfico de drogas. En el caso también se incluyó al jefe financiero de Del Records, Jesús Pérez Alvear, y a la firma Del Entertainment, vinculada a la disquera dirigida por Del Villar.

“Por su colaboración (…) ha tenido dificultades para programar conciertos en México (…) debido a que cooperó en contra de su exmánager y productor, José Ángel del Villar”, declaró Werksman. Añadió que Ortiz “asumió un riesgo significativo y se expuso a posibles daños personales al testificar en contra de su exmánager, quien tenía intereses alineados con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Contexto de las acusaciones contra Gerardo Ortiz

Ortiz, de 36 años, se declaró culpable en febrero de 2024 del cargo de conspiración para violar la Ley Kingpin, legislación que impide a ciudadanos estadounidenses realizar negocios con narcotraficantes incluidos en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La audiencia para dictar sentencia está prevista para las 3:00 p.m. (hora local), 5:00 pm hora de México. Los abogados del cantante presentaron una moción para que el expediente sea sellado y la audiencia se realice a puertas cerradas, de modo que el fallo de la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong no sea divulgado al público.

Con el fin de lograr una reducción en su pena, el artista colaboró con las autoridades y declaró durante dos días en el juicio contra Ángel del Villar, su antiguo mánager y propietario de la disquera Del Records.

Las acusaciones contra Ángel del Villar

Del Villar enfrentó más de una decena de cargos, entre ellos conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante designado y realizar negocios ilícitos con él por un monto aproximado de 175,000 dólares.

Tras un juicio de dos semanas en una corte federal de Los Ángeles, el productor musical fue condenado en agosto a cuatro años de prisión y a pagar una multa de dos millones de dólares.

Estaba programado para entregarse a una prisión el 1 de diciembre e iniciar su sentencia; sin embargo, una jueza federal ordenó que permanezca en libertad bajo fianza mientras se resuelve su proceso de apelación.