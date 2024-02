El 3 de diciembre de 2022 se dio a conocer la noticia de la muerte de Gina Romand a la edad de 84 años. Gabriel Varela, su hijo, emitió en Twitter un mensaje para despedir a esta gran estrella.

A lo largo de su vida, Romand desarrolló una prolífica carrera en el mundo de la actuación y llegó a ser considerada uno de los rostros más jóvenes en debutar en el cine mexicano.

¿Quién Fue la Actriz Mexicana Gina Romand?

Gina Romand nació en La Habana, Cuba, el 15 de febrero de 1938. Inició su carrera artística como vedette estelar en el famoso centro nocturno Tropicana y después viajó a Estados Unidos para bailar en el espectáculo La Parisien. Este se realizaba en el Casino de París de Las Vegas.

Su carrera como actriz la inició en México y debutó en la película Yo soy muy macho (1953) con la edad de 15 años. Un año más tarde, en 1954, regresó a Estados Unidos y allí filmó la cinta Catch Me If You Can.

Durante 1960 y 1970 participó en películas de suspenso como La mano que aprieta (1964) y el Santo contra la hija de Frankestein (1971).

En 1986 recibió un premio Ariel en la categoría a Mejor Coactuación Femenina por interpretar el papel de Kiki Herrera Calles en la biografía de José José, Gavilán o Paloma, publicada un año antes.

Desde 1966 estuvo casada con el productor de teatro Salvador Varela y después fue madre de Georgina del Carmen Varela García, también actriz, de Gabriel Varela y Francisco Varela. Este último falleció en 2001 cuando tenía 33 años de edad a causa de un accidente automovilístico.

Tras la muerte de su esposo, en 2020, sufrió un infarto a los cinco días de que Varela falleciera y en octubre del mismo año fue hospitalizada por complicaciones de la salud.

Con información de N+

JCG