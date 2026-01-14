Muere Gloria Rocha, Actriz y Directora de Doblaje de Dragon Ball: ¿Qué Personajes Doblaba?

La industria del doblaje latinoamericano está de luto tras la muerte de Gloria Rocha Contreras, conocida cariñosamente como “La Madrina”, una figura emblemática del doblaje en español que dejó una huella profunda en generaciones de espectadores.

Rocha falleció el 14 de enero de 2026, justo en el día de su cumpleaños número 94. Aunque aún no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa de su muerte, su partida fue confirmada por compañeros del medio y acompañada de múltiples homenajes en redes sociales.

¿Quién fue Gloria Rocha y por qué es una leyenda del doblaje?

Gloria Rocha nació el 14 de enero de 1932 en Ciudad de México y dedicó buena parte de su vida profesional al arte del doblaje, tanto como actriz de voz como directora. Su carrera comenzó a finales de los años 50, cuando el doblaje aún se consolidaba como industria en México, y rápidamente se convirtió en una de las voces más respetadas del medio.

Su apodo, “La Madrina”, refleja el profundo respeto que ganó dentro del gremio por descubrir, formar y orientar a generaciones completas de actores de doblaje.

El impacto de su trabajo: Dragon Ball, Sailor Moon y más

Rocha no solo prestó su voz a personajes icónicos, sino que dirigió algunas de las producciones animadas más recordadas por el público latinoamericano. Entre sus trabajos más destacados como directora de doblaje se encuentran:

Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, donde fue responsable de escoger y dirigir las voces que marcaron a toda una generación infantil y juvenil.

Sailor Moon, uno de los animes más populares entre el público adolescente de los años 90.

Slam Dunk, Sakura Card Captors y otras series que ayudaron a consolidar el anime en Latinoamérica.

¿Qué personajes interpretó Gloria Rocha?

Además, como actriz de doblaje, Rocha interpretó personajes que también forman parte del imaginario popular, como Miss Piggy en Los Muppets, Vilma Dinkley en Scooby-Doo y Piolín en Looney Tunes.

Reacciones del gremio y el legado de “La Madrina”

La noticia de su muerte ha generado una oleada de mensajes emotivos de parte de colegas y fanáticos del doblaje. Lalo Garza, actor de doblaje y director conocido por dar voz a Krillin en Dragon Ball Z, dedicó un conmovedor mensaje en redes sociales:

“Hoy perdimos a una gran mujer, alguien que cambió la vida de millones de personas. Hasta siempre, Madrina”.

René García, voz de personajes como Vegeta en Dragon Ball Z, también compartió palabras de agradecimiento por el apoyo y cariño que Rocha le brindó durante su carrera.

Con las emociones muy encontradas hoy. Te agradezco madrina por el enorme cariño que me diste siempre, por esos personajes que, quien lo iba a decir, me dieron otra vida. Ya te extrañaba desde antes. Espero que estés en un mejor lugar. ❤️🙌🏻 pic.twitter.com/4Z3sUUW3mv — Rene Garcia (@renegarciaactor) January 14, 2026

Aunque Gloria Rocha se retiró oficialmente del doblaje en 2012, tras décadas de trabajo, su influencia sigue viva en las voces que marcaron la infancia y juventud de millones de personas en Latinoamérica. Su legado como actriz, directora y mentora continúa inspirando a nuevas generaciones de talentos dentro de la industria.