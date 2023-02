‘Argentina, 1985’ Gana Goya a Mejor Película Iberoamericana

"Argentina, 1985", dirigida por Santiago Mitre, logró este sábado el Goya a la mejor película iberoamericana en la edición de 2023 de estos premios cinematográficos.

Protagonizado por Ricardo Darín, el multipremiado filme sobre el juicio contra el general Videla y el resto de los máximos responsables de la última dictadura argentina (1976-1983) suma un nuevo galardón a su palmarés y continúa su carrera hacia los Óscar, donde está nominada a la mejor película extranjera.

En nombre del equipo recogieron el premio sus productores. "Vimos cómo una historia tan argentina, vista por diferentes públicos, que pasan por situaciones tan particulares y son tan diferentes a la vez y tan parecidas, porque esas mismas heridas nos hermanan a todos, la única manera de luchar contra eso es con la justicia", dijo Santiago Carabante.

"Yo le quiero agradecer a Leo Messi", bromeó, por su parte, Federico Posternak, que junto a Agustina Llambí formó parte del grupo que ha subido al escenario.

"Argentina, 1985" se impuso a la chilena "1976", de Manuela Martelli; la colombiana "La jauría", de Andrés Ramírez Pulido; la mexicana "Noche de fuego", de Tatiana Huezo; y la boliviana "Utama", de Alejandro Loayza Grisi.

La película ganó un Globo de Oro, considerados la antesala de los premios de Hollywood, y tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el premio Fipresci de la crítica internacional a la mejor cinta.

También ganó el premio del público en la setenta edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El filme de Amazon Prime Video está protagonizado, además de por Darín, por Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Briski.

Relata el caso real del trabajo del fiscal Julio César Strassera y su equipo en el célebre juicio a las Juntas Militares que habían instalado un régimen de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos y torturados.

A continuación, la lista de todos los ganadores de los Premios Goya 2023

-Mejor película: "As Bestas".

-Mejor director: Rodrigo Sorogoyen, "As Bestas".

-Mejor actor protagonista: Denis Ménochet, "As Bestas".

-Mejor actriz protagonista: Laia Costa, "Cinco Lobitos".

-Mejor actor de reparto: Luis Zahera, "As Bestas".

-Mejor actriz de reparto: Susi Sánchez, "Cinco Lobitos".

-Mejor dirección novel: Alauda Ruiz de Azúa, "Cinco Lobitos".

-Mejor actor revelación: Telmo Irureta, "La Consagración de la Primavera".

-Mejor actriz revelación: Laura Galán, "Cerdita".

-Mejor película iberoamericana: "Argentina, 1985" (Argentina).

-Mejor película europea: "La peor persona del mundo" (Noruega).

-Mejor película documental: "Labordeta, un hombre sin más".

-Mejor película de animación: "Unicorn Wars".

-Mejor guion original: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, "As Bestas".

-Mejor guion adaptado: Fran Araújo, Isa Campo, Isaki Lacuesta, "Un año, una noche".

-Mejor música original: "As Bestas".

-Mejor canción original: "Sintiéndolo mucho", de Joaquín Sabina y Leiva.

-Mejor dirección de producción: "Modelo 77".

-Mejor dirección de fotografía: "As Bestas".

-Mejor montaje: "As Bestas".

-Mejor dirección de arte: "Modelo 77".

-Mejor diseño de vestuario: "Modelo 77".

-Mejor maquillaje y peluquería: "Modelo 77".

-Mejor sonido: "As Bestas".

-Mejores efectos especiales: "Modelo 77".

-Mejor cortometraje de ficción: "Arquitectura emocional 1959".

-Mejor cortometraje documental: "Maldita. A love son to Sarajevo".

-Mejor cortometraje de animación: "Loop".

-Goya de Honor: Carlos Saura.

-Goya Internacional: Juliette Binoche.

Con información de EFE y AP

