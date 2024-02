Taylor Swift hizo historia al ganar un cuarto Grammy al álbum del año con su Midnights este domingo en Los Ángeles, y se convirtió en la primera artista en alcanzar tal marca en la categoría.

Con este hito, la cantante de 34 años superó a figuras como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder en la historia de los Grammy.

Me encantaría decirles que este es el mejor momento en mi vida, pero me siento así de feliz cuando termino una canción. Para mí, el premio es el trabajo. Todo lo que quiero es poder seguir haciendo esto, lo amo y me hace feliz

Swift agradeció a los contendores de la codiciada categoría, dedicando una mención especial a la cantautora Lana del Rey, además de su colaborador frecuente y productor, Jack Antonoff, quien también trabaja con Del Rey.

Quiero decir que tengo la oportunidad de trabajar con uno de mis mejores amigos, quien no es sólo uno de mis mejores amigos, sino también un productor único de su generación, y ese es Jack Antonoff

Más temprano, la artista que llegó a la gala con seis nominaciones, se llevó el Grammy al mejor álbum de pop vocal. En ese primer discurso de agradecimiento, Swift anunció que lanzará un nuevo disco el 19 de abril, información que llevó las redes sociales a la locura.

La súperestrella que viene de un año arrasador venció en la categoría a los pesos pesados de la música contemporánea Lana Del Rey, Olivia Rodrigo, Jon Batiste y SZA, la más nominada de la 66ª edición de los premios de la Academia de la Grabación.

El reconocimiento se suma a las glorias que Swift está recibiendo gracias a su monumental Eras Tour, la primera gira mundial multimillonaria, que ha abarrotado arenas dentro y fuera de Estados Unidos.

Midnights, su décimo álbum de estudio, debutó en la cima de las carteleras de Billboard apenas salió en octubre de 2022, y catapultó a Swift convirtiéndola en la primera artista en conquistar de forma simultánea los diez primeros lugares de las canciones más sonadas de Estados Unidos.

Swift llegó a la gala de este domingo con seis nominaciones, incluyendo las codiciadas a mejor canción y mejor grabación.

La cantante ganó los tres gramófonos previos en la categoría al álbum del año con Fearless, 1989 y Folklore.

Ganadores en principales categorías de la 66 edición de los Grammy

Asimismo, Billie Eilish venció en el apartado de canción del año por What Was I Made For? -parte de la banda sonora del filme Barbie- y la viral Flowers granjeó a Miley Cyrus los dos primeros gramófonos de su trayectoria: mejor grabación y mejor actuación pop en solitario.

Por su parte, la estadounidense Victoria Monét se consagró como mejor nueva artista del curso de la mano de su trabajo 'Jaguar II', que también le valió otros dos galardones.

Categorías generales:



ÁLBUM DEL AÑO: 'Midnights', Taylor Swift.

GRABACIÓN DEL AÑO: 'Flowers', Miley Cyrus.

CANCIÓN DEL AÑO: 'What Was I Made For?', Billie Eilish.

MEJOR NUEVO ARTISTA: Victoria Monét.

PRODUCTOR NO CLÁSICO DEL AÑO: Jack Antonoff.

COMPOSITOR NO CLÁSICO DEL AÑO: Theron Thomas.

Música latina:

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO: 'X Mí (Vol. 1)', Gaby Moreno.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA: 'Mañana Será Bonito', Karol G.

MEJOR ÁLBUM LATINO DE ROCK O ALTERNATIVO: 'Vida Cotidiana', Juanes; y 'De Todas Las Flores', Natalia Lafourcade.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA (INCLUYENDO TEXANO): 'Génesis', Peso Pluma.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL: 'Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)', Rubén Blades.

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO: 'El Arte del Bolero Vol. 2', Miguel Zenón y Luis Perdomo.

Rap:



MEJOR ACTUACIÓN DE RAP: 'Scientists & Engineers', Killer Mike con André 3000, Future y Eryn Allen Kane.

MEJOR ACTUACIÓN MELÓDICA DE RAP: 'All My Life', Lil Durk con J.Cole.

MEJOR CANCIÓN DE RAP: 'Scientists & Engineers', Killer Mike con André 3000, Future y Eryn Allen Kane.

MEJOR ÁLBUM DE RAP: 'Michael', Killer Mike.

Pop y dance:

MEJOR ACTUACIÓN POP EN SOLITARIO: 'Flowers', Miley Cirus.

MEJOR ACTUACIÓN DUETO/GRUPO POP: 'Ghost In The Machine', SZA y Phoebe Bridgers.

MEJOR ÁLBUM DE POP VOCAL: 'Midnights', Taylor Swift.

MEJOR GRABACIÓN DANCE/ELECTRÓNICA: 'Rumble', Skrillex, Fred again.. & Flowdan.

MEJOR GRABACIÓN POP O DANCE: 'Padam Padam', Kylie Minogue Lostboy y Guy Massey.

MEJOR ÁLBUM DANCE/ELECTRÓNICO: 'Actual Life', Fred again.

Rock, metal y alternativa:

MEJOR ACTUACIÓN DE ROCK: 'Not strong enough', boygenius.

MEJOR ACTUACIÓN DE METAL: '72 Seasons', Metallica.

MEJOR CANCIÓN DE ROCK: 'Not Strong Enough', boygenius.

MEJOR ÁLBUM DE ROCK: 'This Is Why', Paramore.

MEJOR ACTUACIÓN DE MÚSICA ALTERNATIVA: 'This Is Why', Paramore.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA: 'The Record', boygenius.

R&B:

MEJOR ACTUACIÓN DE R&B: 'ICU', Coco Jones.

MEJOR ACTUACIÓN DE R&B TRADICIONAL: 'Good Morning', PJ Morton y Susan Carol.

MEJOR CANCIÓN DE R&B:'Snooze', SZA.

MEJOR ÁLBUM DE R&B PROGRESIVO: 'SOS', SZA.

MEJOR ÁLBUM DE R&B: 'JAGUAR II', Victoria Monét.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

KAH | ICM