Green Day Sorprende a Usuarios con Concierto en el Metro de Nueva York

Una gran sorpresa fue la que se llevaron los usuarios del metro de Nueva York cuando se toparon de frente con un concierto, en vivo, ¡de la famosa agrupación Green Day!

La banda de punk rock ingresó a la estación Rockefeller Center del metro para instalarse e improvisar un concierto, al lado del presentador Jimmy Fallon, ante la algarabía de las personas usuarias del transporte.

En primera instancia, los integrantes de Green Day aparecieron como músicos con barbas largas para tratar de pasar desapercibidos, pero conforme iban tocando sus éxitos, se fueron despojando de sus disfraces y de inmediato la gente comenzó a arremolinarse.

En sus redes sociales, Green Day había dejado algunas 'pistas' de su presentación en el metro como el video donde Miley Cirus también ofreció una presentación en el metro, hace 7 años.

La actuación de Green Day en el metro fue grabada y será transmitida en el programa de Fallon.

Entre los éxitos que tocaron están 'Feel Like Makin' Love', 'Basket Case', 'Look Ma', 'No Brains!' y 'Rock And Roll All Nite' de Kiss.

Green Day se encuentra en plena promoción de su más reciente álbum: 'Saviors', el cual saldrá a la venta el 19 de enero, y que además servirá para la celebración de los 30 años del lanzamiento de su icónico disco 'Dookie'.

