Se Suma Capítulo a 'Los Juegos del Hambre': Esto se Sabe del Nuevo Libro

La saga literaria de Los Juegos del Hambre sigue creciendo, pues este jueves 6 de junio de 2024 se anunció el lanzamiento de un nuevo libro que llevará por nombre Sunrise on the Reaping (Amanecer en la cosecha).

De acuerdo con información publicada a través de redes sociales, esta nueva novela será publicada el próximo 18 de marzo de 2025, y también será escrita por la creadora de la saga, Suzanne Collins.

Just Announced: A NEW Hunger Games novel by Suzanne Collins coming March 18, 2025! Pre-Order today! #TheHungerGames @ireadya pic.twitter.com/FK8pEXquMV