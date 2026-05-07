Hayley Williams en México: ¿Cómo Registrarse a la Preventa para Concierto en Auditorio Nacional?

La espera terminó para los fans mexicanos de Hayley Williams. La cantante confirmó su regreso a la CDMX con un concierto en solitario que apunta a realizarse en el Auditorio Nacional como parte de “The Hayley Williams Show”, y ya se dieron a conocer los detalles para acceder a la preventa de boletos.

Luego de semanas de rumores sobre una posible visita a México, la cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar una fecha para el próximo 23 de noviembre de 2026. Aunque inicialmente el recinto no había sido confirmado oficialmente, publicaciones relacionadas con Ocesa y medios especializados señalan que el show sí se llevará a cabo en el Auditorio Nacional.

¿Cómo registrarse para la preventa de Hayley Williams en México?

Para evitar bots y reventa, el equipo de Hayley Williams implementó un sistema especial de registro previo. Los fans deberán ingresar al enlace compartido en las redes oficiales de la cantante para solicitar acceso a la preventa.

El proceso incluye la verificación de correo electrónico y número telefónico. Una vez completado, el sistema revisará que la solicitud sea auténtica y, si es aprobada, enviará un código único para poder comprar boletos durante la preventa exclusiva para fans.

¿Cuándo es la preventa y venta general?

Las fechas quedaron así:

Preventa para fans: 12 y 13 de mayo de 2026

Venta general: 14 de mayo de 2026

La preventa arrancará a las 10:00 de la mañana y finalizará el 13 de mayo a las 10:00 de la noche, mientras que la venta general comenzará también a las 10:00 a.m. del 14 de mayo.

¿Será el primer concierto solista de Hayley Williams en México?

Sí. Aunque Hayley Williams ya se ha presentado en México junto a Paramore, esta será la primera vez que ofrecerá un show completamente solista en el país.

El anuncio ha emocionado especialmente a fans de proyectos con los que Hayley exploró una faceta más íntima y alternativa fuera de Paramore.

¿Hayley Williams estará también en Corona Capital 2026?

Por ahora no existe confirmación oficial de que la cantante forme parte del cartel del Corona Capital 2026. Sin embargo, la cercanía de fechas entre el festival y su concierto en CDMX desató especulaciones entre fans sobre una posible aparición en el evento.