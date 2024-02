A sus 80 años y a pesar de padecer cáncer de riñón desde principios de 2019, el actor Héctor Bonilla continuó ejerciendo su profesión y ese mismo año recibió el premio Ariel de Oro que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

El histrión mexicano Héctor Bonilla, quien murió debido al cáncer, tuvo una prolífica vida en torno a su mayor pasión, el teatro, y otras disciplinas que fue descubriendo a lo largo de su vida.

"Lamento el fallecimiento de Héctor Bonilla, gran actor, honesto y siempre con firmes convicciones. Abrazo a Sofía, a sus hijos, familiares y amigos", escribió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, junto a una foto en la que aparecen ambos abrazados.

Nacido en 1939 en Ciudad de México, Bonilla tuvo tiempo para desarrollar sus habilidades actorales en telenovelas, series de televisión o películas, pero también ejerció como director, productor e incluso músico.



Estudió en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de México (INBA), donde desarrolló el talento interpretativo que le llevaría a participar en más de 30 películas y otras tantas telenovelas.

Amó el teatro hasta sus últimos días

Este premio, el máximo galardón que otorga la industria del cine de México, fue el broche de oro a una carrera estelar que Bonilla catapultó internacionalmente con "Rojo amanecer" (1990), una cinta que narra el movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco, en Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968.

Otro de los trabajos que le proporcionó gran reconocimiento fue la obra de teatro "¡Vivan los muertos!", en la que el Gobierno mexicano implementó un programa que ofrecía entradas sin costo a niños analfabetas y de clase baja.



"Si somos estrictos, la única escuela de actuación real que existe es el teatro. Si tienes dos meses de ensayo y luego el tiempo que dura la representación, cada vez lo harás mejor. Pero en el cine... ¿15 tomas? Eso no es nada", explicó Bonilla en un homenaje que le rindió la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) el 14 de agosto de 2019.

Los premios que le dieron mayor satisfacción

Durante este evento, el artista aseguró que los premios que le han dado mayor satisfacción han sido los "no promocionados".

"He tenido la enorme satisfacción de que autores de obras me hayan dicho que en ese papel yo era el que mejor lo había hecho", detalló el fallecido actor, con una prolífica carrera.



De nombre completo Héctor Hermilo Bonilla Rebentun, el actor estuvo casado con la actriz mexicana Socorro Bonilla entre 1976 y 1983. Posteriormente, en 1985 contrajo matrimonio con Sofía Álvarez, también actriz, dobladora y cuentista, con quien convivió hasta el final de sus días.



Durante el evento de homenaje a los 57 años de carrera de Bonilla, que estuvo lleno de emociones y recuerdos, su mujer tuvo numerosas palabras de agradecimiento y reconocimiento para quien fue su compañero de vida: un hombre trabajador y congruente.



"Héctor es un actor que trabaja en cualquier lugar que lo requieran, por muy modesto que sea. Es un hombre congruente y generoso: es lo que es y es lo que hay", confesó durante la celebración.

El epitafio de Héctor Bonilla

El propio actor asumió ese homenaje y otros que recibió durante ese año como un punto de inflexión, pero también aclaró que aún tenía mucha energía y ganas de seguir adelante con su vida y con su profesión.



"Amo la vida profundamente, tengo la enorme suerte de haber encontrado a mi mujer, llevar 38 años de convivencia con ella y tener tres hijos y siete nietos a los que amo profundamente", detalló durante otro homenaje en la Cineteca Nacional en junio de 2019.



"Se acabó la función, no estén chingando. El que me vio me vio, no queda nada", reflexionó durante el evento del INBA, en una clara analogía de su vida con su obra y que al final se convirtió en su epitafio.

