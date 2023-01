Muere a los 54 Años, Lisa Marie, Hija de Elvis Presley

Lisa Marie Presley, cantante y única hija de la leyenda del rock 'n' roll Elvis Presley, murió el jueves después de ser trasladada de urgencia a un hospital del área de Los Ángeles, dijo su madre. La artista contaba con 54 años de edad y apenas el martes 10 acudió a la entrega de los Globos de Oro.

"Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado", informó su madre, Priscilla Presley, en un comunicado.

"Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que conozco", elogió su madre en dicho documento, en el que también pidió que se respetara la privacidad de la familia y agradeció a los fans su "amor y oraciones".

Según el portal estadounidense dedicado a las celebridades TMZ, Presley, de 54 años, recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos el jueves en su casa ubicada en Calabasas , California (EUA).

Su ama de llaves la encontró inconsciente

Trascendió también que Lisa Presley estaba "inconsciente" cuando su ama de llaves la encontró en su domicilio el jueves por la mañana.

El exesposo de Lisa, Danny Keough, quien también vive en la propiedad, le practicó un masaje cardiaco hasta la llegada de la ambulancia que la transportó al hospital.

Fuentes anónimas dijeron al portal TMZ que la cantante no intentó suicidarse.

Lisa Marie Presley nació en 1968 y era propietaria de la mansión Graceland de su padre en Memphis, una popular atracción turística. Tenía nueve años cuando Elvis murió en Graceland en 1977.

Su propia carrera musical comenzó con un álbum debut de 2003, To Whom It May Concern. Le siguió Now What de 2005, y ambos llegaron al top 10 de la lista de álbumes Billboard 200. Un tercer álbum, Storm and Grace, fue lanzado en 2012.

El martes, Lisa Marie y Priscilla Presley asistieron a la ceremonia de los Globos de Oro en Beverly Hills, donde Austin Butler ganó el premio al mejor actor en una película dramática por su papel protagónico en la película biográfica de "Elvis" del año pasado.

Mientras aceptaba el premio, Butler agradeció a las dos mujeres y dijo: "Las amo para siempre".

Se casó con Michael Jackson y Nicolas Cage

Lisa contrajo matrimonio en cuatro ocasiones. Se casó con la estrella del pop Michael Jackson en 1994, sólo 20 días después de divorciarse de su primer marido, el músico Danny Keough.

La pareja de alto perfil se divorció en 1996, cuando Michael Jackson enfrentaba acusaciones de abusos de menores.

Presley se casó después con el actor Nicolas Cage, un gran admirador de su padre, en 2002. Cage solicitó el divorcio cuatro meses después.

Su cuarto matrimonio fue con su guitarrista y productor musical Michael Lockwood. Su divorcio finalizó en 2021.

Tuvo cuatro hijos. Su único hijo varón, Benjamin Keough, murió en 2020 a los 27 años. Su hija Riley Keough, de 33 años, es actriz. Sus otras dos hijas son las gemelas Harper y Finley Lockwood, de 14 años.

Con información de Reuters

RGC